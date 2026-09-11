DWN-Podcast Folge 42: Die Woche im Rückblick – KW 37

Europas Wohlstand steht stärker unter Druck, als es lange den Anschein hatte. Kaufkraftverluste, wachsende Bürokratie, ein schwächelnder Wirtschaftsstandort und geopolitische Machtverschiebungen greifen inzwischen direkt ineinander. Was davon ist vorübergehende Unruhe und wo zeichnen sich strukturelle Risiken ab?

In dieser Podcast-Folge ordnen wir die wichtigsten Entwicklungen ein, erklären ihre wirtschaftlichen Folgen und zeigen, welche Entscheidungen hinter den Schlagzeilen für Deutschland und Europa wirklich relevant werden. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1. Auswandern nach Norwegen: Ohne Rückfahrkarte

Der 61-jährige Peter Grunewald berichtet von seiner Auswanderung nach Norwegen und warnt vor einer unvorbereiteten Ausreise ohne ausreichende finanzielle Reserven und Anpassungsbereitschaft. Autorin Nicole Oppelt ergänzt den Erfahrungsbericht durch Daten zu Lebenshaltungskosten und den Besonderheiten des dortigen Arbeitsmarktes.

2. Brüssel hat ein neues Rezept

Die Europäische Kommission plant eine Reform des Vergaberechts, bei der der reine Angebotspreis zugunsten von grünen, sozialen und geopolitischen Kriterien an Bedeutung verlieren soll. Autorin Simona Toplak legt dar, wie zusätzliche bürokratische Vorgaben die öffentliche Beschaffung verteuern und den Wettbewerb weiter schwächen könnten. Bild: ChatGPT

3. Dexit: Was von Europa ohne Deutschland bliebe

Eine Analyse von Simona Toplak untersucht die massiven wirtschaftlichen und geopolitischen Schocks eines potenziellen Austritts Deutschlands aus EU, Euro und Schengen. Neben einem BIP-Verlust von rund 700 Milliarden Euro in den ersten fünf Jahren stünden auch offenstehende Target-2-Forderungen der Bundesbank in Höhe von einer Billion Euro auf dem Spiel.

4. 37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer

Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi und der Tech-Milliardär Patrick Collison haben die „Rhine Group“ ins Leben gerufen, um dem Verblassen des europäischen Wachstumsmodells entgegenzuwirken. Autorin Louise With beleuchtet sowohl die Dringlichkeit der Initiative als auch die Skepsis in Brüssel gegenüber privaten Alleingängen und potenziellen Interessenskonflikten. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

5. Neueste Gespräche zwischen USA und Russland irritieren Europa

Ein vertraulicher Moskau-Besuch von CIA-Direktor John Ratcliffe sowie die US-Einladung des russischen Finanzministers Anton Siluanow zum G20-Treffen haben bei den europäischen Verbündeten Besorgnis ausgelöst. Autorin Irtautė Gutauskaitė-Stanislovaitė berichtet über die Hintergründe dieser Kontakte vor dem Hintergrund zunehmender hybrider Kriegshandlungen.

6. Aufregung in Russland: Putin lässt wählen

Korrespondent Flemming Splidsboel analysiert die Bevorstehenden Duma-Wahlen in Russland, bei denen die Machthaber trotz strikter Kontrolle der Opposition unter wachsendem gesellschaftlichen Druck stehen. Umfragen belegen eine gestiegene Anspannung in der Bevölkerung aufgrund der praktischen Alltagsfolgen des Ukraine-Krieges.

7. Neura: Roboter-Attacke aus Schwaben

Das Metzinger Start-up Neura Robotics hat eine Finanzierungsrunde von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar angekündigt, um kognitive und humanoide Roboter auf Basis von „Physical AI“ zu entwickeln. Autor Maximilian Modler zeigt auf, wie das Unternehmen in Partnerschaft mit Tech-Konzernen wie Amazon und Nvidia dem drängenden Fachkräftemangel begegnen möchte.

Warum diese Woche so entscheidend war

Was kostet Europa seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit – und wer bestimmt künftig die Richtung? Diese Woche reichen die Antworten von neuen EU-Vergaberegeln über die milliardenschweren Folgen eines möglichen Dexit bis zu geheimen Gesprächen zwischen Washington und Moskau. Gleichzeitig zeigt der Blick nach Norwegen, warum Auswandern für viele Deutsche längst mehr ist als ein Gedankenspiel. Und während Russland vor wichtigen Duma-Wahlen steht, entscheidet sich auch in Europa, ob genügend Kapital für die Technologien von morgen mobilisiert wird.

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